Минобороны России: ВС РФ за сутки уничтожили танки Leopard-1 и Abrams

Правительство России ушло в отставку Патриарх Кирилл пожелал Путину править до смерти Глава АвтоВАЗа сообщил о повышении цен на машины Lada на 3% Количество «штрафных» камер в РФ резко возрастет Мотоциклы Aurus впервые использовали в президентском кортеже во время инаугурации Путина