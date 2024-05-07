Минобороны России: ВС РФ за сутки уничтожили танки Leopard-1 и Abrams

Российские военные за сутки уничтожили танки ВСУ Leopard-1 и Abrams, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении бронетранспортера М113 производства США, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Российские военные также поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живую силу противника в 128-ми районах.

Ранее в Минобороны России заявили, что беспилотник ВСУ самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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