Минобороны России: ВС РФ за сутки уничтожили танки Leopard-1 и Abrams
Российские военные за сутки уничтожили танки ВСУ Leopard-1 и Abrams, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении бронетранспортера М113 производства США, двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.
Российские военные также поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живую силу противника в 128-ми районах.
Ранее в Минобороны России заявили, что беспилотник ВСУ самолетного типа сбили над территорией Белгородской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru