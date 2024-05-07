Алексей Матвеев стал новым директором ОКБ имени Микояна

Алексей Матвеев занял пост директора опытно-конструкторского бюро имени А.И.Микояна Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в «Ростех». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Отмечается также, что предшественник Матвеева Андрей Недосекин займет должность замдиректора. Решение о назначении Матвеева было принято в рамках корпоративной трансформации ОАК. Важной составляющей процесса является объединение компетенций передовых авиашкол в сфере оперативно-тактический авиации.

Так, при том, что два продуктовых бренда — Су и МиГ — сохранятся, ОАК воплощает в жизнь решения, которые направлены на получение максимального синергетического эффекта.

Ранее Матвеев был заместителем директора ОКБ «Сухой» по проектированию — начальника конструкторского бюро.

Ранее стало известно, что программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года.

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ФОТО: РИА Новости
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