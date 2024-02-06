Бундестаг не получает информацию о расследовании подрывов «Северных потоков»
Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Кот заявил, что генеральная прокуратура ФРГ не предоставляет парламентариям информацию от о ходе расследования подрывов «Северных потоков», сообщает ТАСС.
По его словам, на запросы депутатов ответа либо не было, либо сообщалось что «ход расследования не подлежит огласке».
«Я представляю партию по теме энергетической политики, и по этой линии вообще ничего не происходит. В комитете по внешней политике тоже ничего не продвигается», - добавил Кот.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия еще ни разу не получила какие-либо данные по взрывам «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru