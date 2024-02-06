Бундестаг не получает информацию о расследовании подрывов «Северных потоков»

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Кот заявил, что генеральная прокуратура ФРГ не предоставляет парламентариям информацию от о ходе расследования подрывов «Северных потоков», сообщает ТАСС.

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По его словам, на запросы депутатов ответа либо не было, либо сообщалось что «ход расследования не подлежит огласке».

«Я представляю партию по теме энергетической политики, и по этой линии вообще ничего не происходит. В комитете по внешней политике тоже ничего не продвигается», - добавил Кот.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия еще ни разу не получила какие-либо данные по взрывам «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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