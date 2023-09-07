«Бумерская тема»: Сербский политолог заявил, что НАТО не затащит Белград в ЕС

«Сербия в окружении стран НАТО вынуждена сотрудничать с Западом, потому что у нас «ствол» у головы. В Сербии народ очень ориентирован на Россию, он поддерживает СВО больше, чем в самой России. У нас раздувают, будто русские СМИ влияют на народ, на самом же деле запрос идет снизу. Устранение русского влияния – ликвидация Сербии как государства. Я думаю, что конечная цель НАТО заключается в уничтожении Сербии. Только в этом смысл евроинтеграции. В нас видят русских», - сказал собеседник НСН.

По его словам, большая часть населения Сербии придерживается антизападных взглядов.

«Венгрия не первый раз говорит о евроинтеграции Сербии. Возможно, венгры этого действительно хотят, так как понимают, что они остались одним независимым государством в Евросоюзе. Быть может, они видят евроинтеграцию Сербии как шанс найти союзника, но я думаю, что это прежде всего помощь Сербии, чтобы как-то снизить давление на нас, ведь от нас постоянно что-то требуют под предлогом того, что когда-нибудь мы все коллективно попадем в рай, потому что Евросоюз бессмертен, там все богатые, никто не болеет. У нас в стране очень низкая популярность Евросоюза, евроскептицизм победил где-то с 2008 года. Брюссель упустил возможность нас «хлопнуть», потому что тут народ сильно зол на Запад, причем чем моложе люди, тем они больше антизападного строя. В Сербии быть за Евросоюз – бумерская тема, причем даже среди них это меньшинство. Все это сильно раздражает НАТОвское окружение, только Венгрия у нас союзник», - отметил эксперт.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем лицемерии Запада после введения американских санкций против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), передает «Радиоточка НСН».

