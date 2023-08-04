Вучич пожаловался на растущее лицемерие Запада
Президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем лицемерии Запада после введения американских санкций против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), пишет РИА Новости.
По его словам, санкции США свидетельствуют о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада в отношении сербов.
«Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям», - сказал Вучич.
Сербский лидер ранее заявил, что Запад готовит «большие подарки» для Украины к концу года. Вучич объяснил, что речь идет о новых поставках оружия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru