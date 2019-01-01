«Будет весело». Миллер о дальнейшем транзите газа через Украину
Шуткой ответил на вопрос о судьбе украинского транзита газа после истечения контракта в конце 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет РИА Новости.
«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете? 1 января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — цитирует Миллера RT.
При этом глава компании добавил, что на данный момент Россия не получала от Киева предложений о замене контракта на своп газа.
Напомним, вопрос подписания нового контракта по транзиту российского газа через Украину остается открытым. Москва готова сохранить транзит по окончанию текущего года в случае договоренности между «Нафтогазом» и «Газпромом». Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил уверенность, что Украина не пойдет на сделку, какие бы условия Россия не выдвигала.
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