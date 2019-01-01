«Будет весело». Миллер о дальнейшем транзите газа через Украину

Шуткой ответил на вопрос о судьбе украинского транзита газа после истечения контракта в конце 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет РИА Новости.

«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете? 1 января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело», — цитирует Миллера RT.

При этом глава компании добавил, что на данный момент Россия не получала от Киева предложений о замене контракта на своп газа.