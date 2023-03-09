Администрация Байдена запросила на поддержку Украины $6 млрд

Белый дом хочет выделить на военную помощь Украине дополнительно $6 миллиардов. Соответствующая сумма содержится в проекте бюджета Соединенных Штатов на 2024 год, сообщают СМИ.

В Белом доме испугались последствий прекращения военной поддержки Украины

Часть средств администрация президента Джо Байдена предлагает направить на помощь другим членам НАТО и странам-партнерам США.

Также Белый дом просит выделить более $37 миллиардов на поддержание стратегических ядерных сил. Еще $23,8 планируется направить на обновление атомного комплекса.

На «противодействие влиянию» России на Украине администрация президента США хочет потратить $753 миллиона.

В случае продолжения поставок западных вооружений Киеву конфликт на Украине может растянуться на многие годы, предупредила ранее французский политик Марин Ле Пен. По ее мнению, все варианты разрешения кризиса, кроме мирного урегулирования, будут плохими, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/CENTCOM
ТЕГИ:УкраинаПентагонБелый Дом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры