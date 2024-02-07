Буачидзе: В секторе Газа осталась небольшая группа россиян

В секторе Газа осталась небольшая группа россиян, которая ждет своей очереди на выезд. Об этом заявил глава миссии РФ при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе в эфире телеканала «Россия 24».

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«Осталась маленькая группа наших граждан, которые ждут своей очереди на выезд. Мы вывезли порядка 1200 наших граждан и близких родственников», - сказал он.

Ранее днем отделение палестинского минздрава сообщило, что с момента начала войны против Израиля в секторе Газа погибли 27708 человек, ранены 67147. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПалестинаСектор Газа

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