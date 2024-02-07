Буачидзе: В секторе Газа осталась небольшая группа россиян
7 февраля 202417:28
В секторе Газа осталась небольшая группа россиян, которая ждет своей очереди на выезд. Об этом заявил глава миссии РФ при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе в эфире телеканала «Россия 24».
«Осталась маленькая группа наших граждан, которые ждут своей очереди на выезд. Мы вывезли порядка 1200 наших граждан и близких родственников», - сказал он.
Ранее днем отделение палестинского минздрава сообщило, что с момента начала войны против Израиля в секторе Газа погибли 27708 человек, ранены 67147. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве откроется кабинет-музей Михаила Жванецкого
- Эстония обвинила Россию в снижении турпотока
- В Туле отменили концерт группы «Щенки»
- Центр Помпиду в Париже закроют на пятилетнюю реконструкцию в 2025 году
- Московский депздрав опроверг сообщения о закрытии ГКБ №17
- СМИ: Суд ЕС отклонил иски о снятии европейских санкций с Усманова и Шувалова
- Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой
- Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire
- Буачидзе: В секторе Газа осталась небольшая группа россиян
- Чехия резко увеличила закупки российского газа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru