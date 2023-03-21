Брюс Уиллис отметил день рождения в кругу семьи

Рядом с ним была избранница, фотомодель Эмма Хеминг, а снимала праздничное видео бывшая супруга, актриса Деми Мур.

Близкие спели ему традиционное поздравление, актер задул свечи на праздничном торте. Звезда боевиков при этом потерял равновесие на ровном месте.

Болезнь Пика, которую выявили у актера Брюса Уиллиса, может грозить россиянам старше 50 лет, не следящим за своей родословной, сказал в интервью НСН невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович.

