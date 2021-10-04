Пескову «бросилась в глаза» в «Досье Пандоры» роль США как крупнейшего офшора
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал так называемое «Досье Пандоры» - опубликованном расследовании об офшорных финансовых операциях во всём мире. По словам представителя Кремля, там немало голословных утверждений и передергиваний, и публикация не может стать поводом для каких-либо проверок.
Песков подчеркнул, что главное значение опубликованных документов заключается в демонстрации неприглядной роли Соединённых Штатов Америки в плане офшоров.
«Единственное, что действительно бросается в глаза, - это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты», - подчеркнул пресс-секретарь.
Документы обнародовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В течение года над проектом работали более 600 журналистов из свыше 150 средств массовой информации из 117 стран.
В «Архиве Пандоры» значатся 12 миллионов документов. Упоминаются более 30 бывших и действующих лидеров государств, свыше 300 высокопоставленных государственных чиновников, 130 миллиардеров из списка Forbes.
Так, в частности, в расследовании фигурируют премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, король Иордании Абдалла. Есть также информация о семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, чьё окружение имело отношение к сделкам с недвижимостью в Великобритании на сумму более 400 млн фунтов.
Согласно досье, президент Украины Владимир Зеленский за несколько недель до победы на выборах передал 25% своих акций в офшорной компании «близкому другу», который сейчас работает его советником.
Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров.
Так, согласно публикации, у 34-летней падчерицы Сергея Чемезова Екатерины Игнатовой и ее бабушки, тещи главы «Ростеха» Людмилы Рукавишниковой обнаружились активы — в том числе яхта и вилла в Испании — на 22 миллиарда рублей. Владение осуществляется якобы через виргинские офшоры.
Офшоры, по данным авторов «досье», также обнаружены у родственников и деловых партнёров вице-премьера Марата Хуснуллина, заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, ряда депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
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