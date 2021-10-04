Пескову «бросилась в глаза» в «Досье Пандоры» роль США как крупнейшего офшора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал так называемое «Досье Пандоры» - опубликованном расследовании об офшорных финансовых операциях во всём мире. По словам представителя Кремля, там немало голословных утверждений и передергиваний, и публикация не может стать поводом для каких-либо проверок.

Песков подчеркнул, что главное значение опубликованных документов заключается в демонстрации неприглядной роли Соединённых Штатов Америки в плане офшоров.

«Единственное, что действительно бросается в глаза, - это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты», - подчеркнул пресс-секретарь.