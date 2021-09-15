Бритни Спирс внезапно удалила аккаунт в Instagram
Исполнительница Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло спустя несколько дней после объявления о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари.
В настоящее время профиль знаменитости нельзя просматривать. При нажатии на него вместо просмотра фото появляется сообщение: «Извините, эта страница недоступна».
С чем связано решение певицы удалиться из Instagram, где у нее было более 34 млн подписчиков, неизвестно.
Ранее Бритни Спирс опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, в котором показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце весом 4 карата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Эксперт рассказал, как «Северный поток - 2» может спасти Европу от высоких цен на газ
- Аризона подала в суд на администрацию США за обязательную вакцинацию
- «Зенит» проиграл «Челси» в матче Лиги чемпионов УЕФА
- Акции Apple понизились в цене после презентации нового iPhone
- Пострадавшая при сходе ледника в КЧР госпитализирована в тяжелом состоянии
- В ФБР заявили, что не видят помощи РФ в борьбе с киберпреступлениями
- «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
- СМИ: талибы убили афганского снайпера, работавшего с Великобританией
- Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»
- В США намерены следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru