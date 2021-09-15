Бритни Спирс внезапно удалила аккаунт в Instagram

Это произошло спустя несколько дней после объявления о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари.

В настоящее время профиль знаменитости нельзя просматривать. При нажатии на него вместо просмотра фото появляется сообщение: «Извините, эта страница недоступна».

С чем связано решение певицы удалиться из Instagram, где у нее было более 34 млн подписчиков, неизвестно.

Ранее Бритни Спирс опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, в котором показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце весом 4 карата.

