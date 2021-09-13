Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом

Известная американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари, сообщает «РЕН ТВ».

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Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, в котором показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце весом 4 карата. Украшение изготовлено по дизайну ювелира Романа Маляева из Нью-Йорка.

Спирс и Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа песни Slumber Party, в котором молодой человек участвовал в качестве актера.

Напомним, отец певицы Бритни Спирс Джейми официально просит снять с него обязанности опекуна своей совершеннолетней дочери. Соответствующие документы он уже передал в суд.

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Фото: Instagram/britneyspears
ТЕГИ:Музыканты
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