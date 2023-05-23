Медведев заявил, что целью США в конфликте на Украине является разрушение России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что США не удастся разрушить Россию.
По его словам, именно эту цель преследует Вашингтон в рамках конфликта на Украине.
«Разрушение Российской Федерации. Как минимум ограничение, сдерживание... Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны... Но мы не дадим», — заключил он.
Ранее Медведев заявил, что Вашингтон возместить Москве ущерб за подрыв трубопроводов, а также компенсировать восстановление Артёмовска, Мариуполя и других населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что Украина появилась после создания УССР
- Белгородский губернатор заявил о гибели мирного жителя в результате атаки украинской ДРГ
- Актриса Польских возмутилась из-за сообщений о ее госпитализации
- Суд по делу о сожжении Корана в Волгограде пройдет в Чечне
- Хинштейн: Кабмин поддержал ужесточение наказания за передачу телефонов в тюрьмы
- СМИ: Владельца автомобиля с надписью «Где снаряды?» оштрафовали на 30 тысяч рублей
- Пушилин заявил о желании ВСУ разрушить Артемовск
- В Адыгее и на Кубани выпал град
- Стали известны обязанности нового замминистра иностранных дел России Бутина
- Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту WSJ Гершковичу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru