Медведев заявил, что целью США в конфликте на Украине является разрушение России

По его словам, именно эту цель преследует Вашингтон в рамках конфликта на Украине.

«Разрушение Российской Федерации. Как минимум ограничение, сдерживание... Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны... Но мы не дадим», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что Вашингтон возместить Москве ущерб за подрыв трубопроводов, а также компенсировать восстановление Артёмовска, Мариуполя и других населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

