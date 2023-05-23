Медведев заявил, что целью США в конфликте на Украине является разрушение России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что США не удастся разрушить Россию.

В США допустили проведение совместной операции Вашингтона и НАТО на Украине

По его словам, именно эту цель преследует Вашингтон в рамках конфликта на Украине.

«Разрушение Российской Федерации. Как минимум ограничение, сдерживание... Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны... Но мы не дадим», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что Вашингтон возместить Москве ущерб за подрыв трубопроводов, а также компенсировать восстановление Артёмовска, Мариуполя и других населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
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