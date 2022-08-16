Шелушение и перхоть. Дерматовенеролог рассказала, почему опасно ежедневно мыть голову
Сульфаты, содержащиеся в шампунях, пересушивают кожу, что приводит к перхоти и выпадению волос, сказала НСН кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
Поверхностно активные вещества, к которым относятся сульфаты снимают липидную мантию с поверхности кожи и при ежедневном использовании таких шампуней кожа пересушивается. Еще более опасны кондиционеры для волос, заявила врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее трихолог из Индии Арши Рахула назвала способы борьбы с выпадением волос во время мытья головы. Она посоветовала использовать шампунь, который не содержит в своем составе сульфаты. Кроме того, она предостерегла от втирания средства непосредственно в кожу головы. Скорогудаева согласна с мнением коллеги и тоже рекомендует не злоупотреблять с частым мытьем головы.
«Шампуни с сульфатами хорошо пенятся и в результате снимают липидную мантию с поверхности кожи. Фактически полностью очищают и обезжиривают, но при каждодневном мытье головы кожа пересушивается. Если перестать мыть голову, то она сначала будет сильно салиться, но через несколько месяцев количество кожного сала снизится и так часто волосы пачкаться не будут. Наиболее опасны кондиционеры для волос, они вообще не должны касаться кожи головы, потому что вызывают гибель нормальных бактерий, что приводит к перхоти, шелушению. Людям с дерматозами нужно пользоваться только специальными средствами», - сказала Скорогудаева.
Ранее сомнолог назвала лучшее время для пробуждения. По словам специалиста, не существует идеального времени утреннего подъема, оптимального для всех. Если человек высыпается, не важно, во сколько он проснулся. Главное — следует соблюдать режим.
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