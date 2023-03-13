Великобритания увеличит траты на оборону
Премьер-министра Великобритании Риши Сунак заявил, что расходы на оборону страны будут увеличены до 2,5 процентов ВВВ, но после 2025 года.
«Мы пересмотрим расходы на оборону после 2025 года», - говорится в заявлении Сунака.
Как сообщает РИА Новости, британские власти намерены обсудить этот вопрос на саммите НАТО, который пройдет летом в Литве.
Ранее руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева заявила в беседе с НСН, что Сунака прессуют госслужащие, которым он готов поднять зарплату на 3-4 процента, а инфляция сейчас 10,5 процента. Бастуют медсестры, учителя, спасатели, пожарные. С другой стороны, его прессуют военные и правые депутаты, которые говорят о повышение расходов на оборону до трех процентов ВВП.
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