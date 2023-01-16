Немецкий самолет-разведчик приблизился к российской границе
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Орион» военно-морских сил ФРГ над Балтийским морем после того, как он попытался приблизиться к границе с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Национальный центр управления обороной, входящий в состав Минобороны России.
Инцидент произошел 16 января. Средства контроля воздушного пространства России обнаружили воздушную цель над акваторией Балтийского моря поблизости от российской границы. Для ее сопровождения был использован истребитель Су-27, принадлежащий дежурным по ПВО силам Балтийского флота.
По данным Национального центра управления обороной, Су-27 вернулся на аэродром после разворота «Ориона» от государственной границы. Нарушения границы зафиксировано не было, отметили сотрудники ведомства.
Отмечается, что Су-27 не пересекал в ходе полета воздушных трасс и не допускал опасного сближения с самолетами иных стран, что соответствует международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее Минобороны сообщало, что российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии Р-3С «Орион». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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