Немецкий самолет-разведчик приблизился к российской границе

Инцидент произошел 16 января. Средства контроля воздушного пространства России обнаружили воздушную цель над акваторией Балтийского моря поблизости от российской границы. Для ее сопровождения был использован истребитель Су-27, принадлежащий дежурным по ПВО силам Балтийского флота.

По данным Национального центра управления обороной, Су-27 вернулся на аэродром после разворота «Ориона» от государственной границы. Нарушения границы зафиксировано не было, отметили сотрудники ведомства.

Отмечается, что Су-27 не пересекал в ходе полета воздушных трасс и не допускал опасного сближения с самолетами иных стран, что соответствует международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Минобороны сообщало, что российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии Р-3С «Орион». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

