Немецкий самолет-разведчик приблизился к российской границе

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Орион» военно-морских сил ФРГ над Балтийским морем после того, как он попытался приблизиться к границе с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Национальный центр управления обороной, входящий в состав Минобороны России.

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт «Орион» над Баренцевым морем

Инцидент произошел 16 января. Средства контроля воздушного пространства России обнаружили воздушную цель над акваторией Балтийского моря поблизости от российской границы. Для ее сопровождения был использован истребитель Су-27, принадлежащий дежурным по ПВО силам Балтийского флота.

По данным Национального центра управления обороной, Су-27 вернулся на аэродром после разворота «Ориона» от государственной границы. Нарушения границы зафиксировано не было, отметили сотрудники ведомства.

Отмечается, что Су-27 не пересекал в ходе полета воздушных трасс и не допускал опасного сближения с самолетами иных стран, что соответствует международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Минобороны сообщало, что российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии Р-3С «Орион». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: YouTube канал Шестого флота США
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