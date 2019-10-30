Британский парламент не стал переносить досрочные выборы
Палата общин парламента Великобритании проголосовала против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря. Такое решение было принято в ходе заседания парламента во вторник, 29 октября.
Напомним, что с предложением отменить поправку о проведении выборов выступил глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Его поддержали 295 депутатов, 315 выступили против, пишут Известия.
Британские парламентарии также должны принять решение по самому правительственному биллю. Это предложение уже нашло поддержку среди лидеров трех самых крупных оппозиционных партий.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН объяснила такое единодушие среди оппозиционных парламентариев.
«Частично это выгодно и лейбористской партии, поскольку студенты и молодёжь ещё будут в своих кампусах и проголосуют в своих университетах. Но лидер лейбористов Джереми Корбин настаивает на том, что до выборов должен быть вообще исключен вариант выхода Британии из ЕС без сделки. Он не доверяет Борису Джонсону», - объяснила эксперт.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»
- Экономисты: Россияне будут недоедать из-за планов Минсельхоза
- Сдавший аль-Багдади американцам получит 25 миллионов долларов
- «Князь Владимир» выстрелил из-под воды «Булавой»
- Названа причина расстрела солдат в Забайкалье