Британский парламент не стал переносить досрочные выборы

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря. Такое решение было принято в ходе заседания парламента во вторник, 29 октября.

Напомним, что с предложением отменить поправку о проведении выборов выступил глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Его поддержали 295 депутатов, 315 выступили против, пишут Известия.