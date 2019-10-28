Джонсон надеется на выборы. Brexit отложили еще на три месяца
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН в эфире НСН объяснила, зачем Борису Джонсону нужны досрочные выборы.
Все страны Евросоюза одобрили отсрочку Brexit для Великобритании до 31 января 2020 года. Об этом сообщил глава Европейского совета Дональд Туск. Ранее о такой отсрочке просил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН рассказала о сомнениях в Палате общин по поводу Brexit.
«Борис Джонсон настаивает на досрочных выборах. Сегодня Палата общин должна голосовать по этому вопросу. Шотландская национальная партия и либерально-демократическая партия готовы согласиться с досрочными выборами. Если да, то они будут установлены на 12 декабря. Это понятно, потому что частично это выгодно и лейбористской партии, поскольку студенты и молодёжь ещё будут в своих кампусах и проголосуют в своих университетах. Но лидер лейбористов Джереми Корбин настаивает на том, что до выборов должен быть вообще исключен вариант выхода Британии из ЕС без сделки. Он не доверяет Борису Джонсону и поэтому хочет дождаться от него такого заявления. Поэтому, как проголосует Палата общин ещё неизвестно», - объяснила эксперт.
По её словам, британские консерваторы имеют все шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.
«Он не намерен уходить с поста премьер-министра, он хочет провести выборы. И опросы общественного мнения говорят о том, что у консерваторов и у партии Brexit есть определённое преимущество. Однако, как сложится ситуация по избирательным округам ещё не совсем ясно, потому что в Британии действует мажоритарная избирательная система. Но все социологи говорят о том, что преимущество будет у консерваторов. Но смогут ли они получить большинство и не придётся ли им вступать в какой-то пакт с партией Brexit, ещё не ясно. Во всяком случае, консерваторы говорят, что они не собираются этого делать», - заметила Ананьева.
Напомним, 19 октября британские парламентарии приняли поправку, которая обязала Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке, а 22 октября была одобрена сделка по Brexit. Однако предложение Джонсона о трёхдневном графике для принятия законопроекта депутаты отклонили. После этого британский премьер-министра стал настаивать на досрочных парламентских выборах, если ЕС одобрит отсрочку до 31 января 2020 года.
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