Джонсон надеется на выборы. Brexit отложили еще на три месяца

«Борис Джонсон настаивает на досрочных выборах. Сегодня Палата общин должна голосовать по этому вопросу. Шотландская национальная партия и либерально-демократическая партия готовы согласиться с досрочными выборами. Если да, то они будут установлены на 12 декабря. Это понятно, потому что частично это выгодно и лейбористской партии, поскольку студенты и молодёжь ещё будут в своих кампусах и проголосуют в своих университетах. Но лидер лейбористов Джереми Корбин настаивает на том, что до выборов должен быть вообще исключен вариант выхода Британии из ЕС без сделки. Он не доверяет Борису Джонсону и поэтому хочет дождаться от него такого заявления. Поэтому, как проголосует Палата общин ещё неизвестно», - объяснила эксперт.

По её словам, британские консерваторы имеют все шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.

«Он не намерен уходить с поста премьер-министра, он хочет провести выборы. И опросы общественного мнения говорят о том, что у консерваторов и у партии Brexit есть определённое преимущество. Однако, как сложится ситуация по избирательным округам ещё не совсем ясно, потому что в Британии действует мажоритарная избирательная система. Но все социологи говорят о том, что преимущество будет у консерваторов. Но смогут ли они получить большинство и не придётся ли им вступать в какой-то пакт с партией Brexit, ещё не ясно. Во всяком случае, консерваторы говорят, что они не собираются этого делать», - заметила Ананьева.

Напомним, 19 октября британские парламентарии приняли поправку, которая обязала Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке, а 22 октября была одобрена сделка по Brexit. Однако предложение Джонсона о трёхдневном графике для принятия законопроекта депутаты отклонили. После этого британский премьер-министра стал настаивать на досрочных парламентских выборах, если ЕС одобрит отсрочку до 31 января 2020 года.

