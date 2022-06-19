Британский командующий призвал сформировать армию, способную «побеждать Россию в бою»
Генерал Патрик Сандерс, который возглавил армию Великобритании, призвал к созданию армии, которая в перспективе сможет побеждать силы ВС РФ, а также воевать в Европе. О такой необходимости военачальник заявил в своем обращении к подчиненным, передает The Sun.
«Существует срочная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и побеждать Россию в бою», — подчеркнул Сандерс.
Сандерс подчеркнул, что современное поколение британцев станет «тем поколением, которое снова должно подготовить армию к борьбе в Европе».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что во время саммита в Мадриде страны-члены НАТО намерены объявить Россию «угрозой безопасности» для организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru