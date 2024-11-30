Посол: Россия не планирует закрывать два генконсульства в Норвегии

Ранее российское диппредставительство сообщило, что по требованию норвежской стороны сократит дипломатический состав, в консульском отделе останутся два дипломата. Генконсульства РФ на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием.

«На севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген большое количество наших соотечественников, нуждающихся в консульском содействии. Поэтому на данном этапе закрывать... генконсульства не планируем», — отметил Корчунов.

По словам дипломата, российская сторона смогла увеличить число сотрудников в своем посольстве в Норвегии благодаря «прагматичному диалогу». Москва продолжает работу в этом направлении в том числе для обеспечения полноценной работы консульств в Киркенесе и Баренцбурге.

