Посол: Россия не планирует закрывать два генконсульства в Норвегии
Россия не планирует закрывать генконсульства в Киркенесе и Баренцбурге. Об этом рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.
Ранее российское диппредставительство сообщило, что по требованию норвежской стороны сократит дипломатический состав, в консульском отделе останутся два дипломата. Генконсульства РФ на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием.
«На севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген большое количество наших соотечественников, нуждающихся в консульском содействии. Поэтому на данном этапе закрывать... генконсульства не планируем», — отметил Корчунов.
По словам дипломата, российская сторона смогла увеличить число сотрудников в своем посольстве в Норвегии благодаря «прагматичному диалогу». Москва продолжает работу в этом направлении в том числе для обеспечения полноценной работы консульств в Киркенесе и Баренцбурге.
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