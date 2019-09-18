Британский депутат назвал Запад ответственным за «российскую агрессию»

На Западе не должны удивляться поведению России и ее президента Владимира Путина ввиду проявленного отношения к этой стране, заявил член Палаты общин британского парламента Фрэнк Филд в письме к газете Financial Times.

«Не думаете ли вы, что мы должны взять на себя часть вины за то, каким стал господин Путин? Если бы мы были россиянам, потерявшими империю, и Запад начал дразнить наши буферные государства вкусными блюдами ЕС и НАТО, не было бы у нас соблазна поднять лапу, с острыми когтями, и сильно ударить по нескольким аутсайдерам, которые ничего не знают о том, как ведет себя русский медведь, когда ему угрожают?», — цитирует спецкор НСН письмо британского депутата.