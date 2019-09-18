Британский депутат назвал Запад ответственным за «российскую агрессию»
На Западе не должны удивляться поведению России и ее президента Владимира Путина ввиду проявленного отношения к этой стране, заявил член Палаты общин британского парламента Фрэнк Филд в письме к газете Financial Times.
«Не думаете ли вы, что мы должны взять на себя часть вины за то, каким стал господин Путин? Если бы мы были россиянам, потерявшими империю, и Запад начал дразнить наши буферные государства вкусными блюдами ЕС и НАТО, не было бы у нас соблазна поднять лапу, с острыми когтями, и сильно ударить по нескольким аутсайдерам, которые ничего не знают о том, как ведет себя русский медведь, когда ему угрожают?», — цитирует спецкор НСН письмо британского депутата.
Своим обращением парламентарий ответил на статью под заголовком «Запад не может просто оставлять без внимания агрессию Владимира Путина», опубликованную в Financial Times 15 сентября. В публикации редакционный состав газеты, в частности, призывает президента Франции Эммануэля Макрона осторожнее подходить к налаживанию диалога с Россией.
«В прошлом месяце господин Макрон заявил французским послам, что “отталкивание России от Европы было бы огромной стратегической ошибкой”. Он мог бы вспомнить, что Путин своими собственными действиями оттолкнул Россию - и с тех пор не сделал ничего, чтобы исправить свое поведение», — передает спецкор НСН мнение британской газеты.
Напомним, что 20 августа по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России. «Я убеждён, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабонa до Владивостока», — написал он в Twitter.
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