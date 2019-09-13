Американские СМИ: Путин не заслуживает международного признания
Газета The Wall Street Journal выступила против попыток Трампа и Макрона разморозить отношения с Россией. Подробнее в материале НСН.
Редакционный состав американской газеты The Wall Street Journal пишет, что России нельзя позволить вернуться в «Группу семи», так же как и допустить полную интеграцию России с Западом.
В частности, речь идет о недавнем предложении президента Трампа возродить формат «Группы восьми» с участием России, а также о переговорах французского лидера Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, после которых Макрон заявил, что видит «европейское будущее» для России. Авторы также напоминают, что недавно Совет Европы восстановил членство Российской Федерации, которое, наряду с ее членством в G8, было приостановлено после присоединения Крыма в 2014 году.
«Исключение Путина из таких собраний было продуманным шагом с целью наказать его авантюризм, лишив его глобального престижа и легитимности, которых он жаждет. Он не сделал ничего, чтобы заработать недавнюю оттепель. В дополнение к заказным убийствам, он продолжает расширять контроль России в Крыму и частях Грузии, оккупированных ей с 2008 года, несмотря на предыдущий раунд глобального осуждения», — цитирует спецкор НСН статью WSJ.
Макрон, в свою очередь, пишут журналисты американской газеты, пытается улучшить свой статус как дипломата. В то же время у Германии есть своя мотивация для улучшения отношений с Путиным в виде «Северного потока-2», отмечает WSJ.
«Путин страдает от санкций, и слабая экономика страны побуждает избирателей по-новому взглянуть на оппозиционных политиков, как они это делали на местных выборах в воскресенье. Идея полностью интегрированной в Запад России - это мечта, уходящая вглубь веков. Но мародерствующая Россия, которая безнаказанно аннексирует соседей и безнаказанно убивает на чужой земле, остается больше угрозой, чем надежным политическим и экономическим партнером», — цитирует спецкор НСН публикацию американской газеты.
Напомним, что ранее американские СМИ заподозрили Россию в убийстве в центре Берлина участника чеченской войны.
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