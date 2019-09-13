Американские СМИ: Путин не заслуживает международного признания

Редакционный состав американской газеты The Wall Street Journal пишет, что России нельзя позволить вернуться в «Группу семи», так же как и допустить полную интеграцию России с Западом.

В частности, речь идет о недавнем предложении президента Трампа возродить формат «Группы восьми» с участием России, а также о переговорах французского лидера Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, после которых Макрон заявил, что видит «европейское будущее» для России. Авторы также напоминают, что недавно Совет Европы восстановил членство Российской Федерации, которое, наряду с ее членством в G8, было приостановлено после присоединения Крыма в 2014 году.

«Исключение Путина из таких собраний было продуманным шагом с целью наказать его авантюризм, лишив его глобального престижа и легитимности, которых он жаждет. Он не сделал ничего, чтобы заработать недавнюю оттепель. В дополнение к заказным убийствам, он продолжает расширять контроль России в Крыму и частях Грузии, оккупированных ей с 2008 года, несмотря на предыдущий раунд глобального осуждения», — цитирует спецкор НСН статью WSJ.