Британские ВМС заявили об атаке на судно вблизи йеменской Ходейды

«Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта. Судно не повреждено, и экипаж в безопасности», — говорится в заявлении UKMTO в соцсети X.

Управление отметило, что корабль продолжает движение в следующий порт захода. Судам рекомендовали проходить с осторожностью в районе, где произошел инцидент, и сообщать о подозрительной активности.

Как сообщает Reuters, атаке подвергся танкер для перевозки сжиженных нефтяных газов, следующий под флагом Маршалловых островов.

