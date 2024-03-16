Британские ВМС заявили об атаке на судно вблизи йеменской Ходейды
Британское торговое судно подверглось нападению в 65 морских милях (около 120 км) западнее порта Ходейда в Йемене. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны.
«Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта. Судно не повреждено, и экипаж в безопасности», — говорится в заявлении UKMTO в соцсети X.
Управление отметило, что корабль продолжает движение в следующий порт захода. Судам рекомендовали проходить с осторожностью в районе, где произошел инцидент, и сообщать о подозрительной активности.
Как сообщает Reuters, атаке подвергся танкер для перевозки сжиженных нефтяных газов, следующий под флагом Маршалловых островов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru