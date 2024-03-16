Британские ВМС заявили об атаке на судно вблизи йеменской Ходейды

Британское торговое судно подверглось нападению в 65 морских милях (около 120 км) западнее порта Ходейда в Йемене. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны.

Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов Йемена

«Капитан торгового судна сообщает об взрыве, который раздался в отдалении по правую сторону борта. Судно не повреждено, и экипаж в безопасности», — говорится в заявлении UKMTO в соцсети X.

Управление отметило, что корабль продолжает движение в следующий порт захода. Судам рекомендовали проходить с осторожностью в районе, где произошел инцидент, и сообщать о подозрительной активности.

Как сообщает Reuters, атаке подвергся танкер для перевозки сжиженных нефтяных газов, следующий под флагом Маршалловых островов.

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ФОТО: РИА Новости
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