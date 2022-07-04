Британские власти прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России - Трасс
Лондон выступает за конфискацию попавших под ограничения российских активов в пользу Киева и в настоящий момент прорабатывает данный вопрос, заявила The Guardian министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Она сообщила, что поддерживает данную идею. «В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса», — сказала дипломат.
Трасс отметила, что британскому парламенту возможно понадобится принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что намерен конфисковывать имущество российских олигархов.
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