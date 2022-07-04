Британские власти прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России - Трасс

Лондон выступает за конфискацию попавших под ограничения российских активов в пользу Киева и в настоящий момент прорабатывает данный вопрос, заявила The Guardian министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Она сообщила, что поддерживает данную идею. «В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса», — сказала дипломат.

Трасс отметила, что британскому парламенту возможно понадобится принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что намерен конфисковывать имущество российских олигархов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания
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