Британские власти готовы направить на Украину военных на фоне опасений «вторжения» России

Отмечается, что власти Великобритании создают группу, состоящую из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников.

Как сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, миграционный кризис на белорусско-польской границе представляет собой попытку белорусского президента Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий Москвы на границе с Украиной.

