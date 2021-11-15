Британские власти готовы направить на Украину военных на фоне опасений «вторжения» России
Группа британских военнослужащих численностью до 600 человек готова к развёртыванию на Украине на фоне опасений «вторжения» российских войск, сообщает RT со ссылкой на The Mirror, которое ссылается на свои источники.
Отмечается, что власти Великобритании создают группу, состоящую из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников.
Как сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, миграционный кризис на белорусско-польской границе представляет собой попытку белорусского президента Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий Москвы на границе с Украиной.
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