Британские власти готовы направить на Украину военных на фоне опасений «вторжения» России

Группа британских военнослужащих численностью до 600 человек готова к развёртыванию на Украине на фоне опасений «вторжения» российских войск, сообщает RT со ссылкой на The Mirror, которое ссылается на свои источники.

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Отмечается, что власти Великобритании создают группу, состоящую из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников.

Как сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, миграционный кризис на белорусско-польской границе представляет собой попытку белорусского президента Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий Москвы на границе с Украиной.

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