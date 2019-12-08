Британские ученые подтвердили, что собаки хорошо понимают человеческий язык

Специалисты Университета Сассекса в Великобритании установили, что собаки понимают язык человека на высоком уровне. В исследовании участвовали 42 животных разных пород, которым давали возможность прослушать запись с односложными словами. Выводы ученых были сделаны на основе анализа реакции четвероногих, информирует журнал Biology Letters.

Автор исследования Холли Рут-Гаттеридж ставила запись с не привычными для собак односложными словами и транслировала ее в комнату, где животные находились с хозяевами. Собаки реагировали на каждое новое слово, которое отличалось по составу гласных, различая акценты, отмечают Известия.