Британские ученые подтвердили, что собаки хорошо понимают человеческий язык
Специалисты Университета Сассекса в Великобритании установили, что собаки понимают язык человека на высоком уровне. В исследовании участвовали 42 животных разных пород, которым давали возможность прослушать запись с односложными словами. Выводы ученых были сделаны на основе анализа реакции четвероногих, информирует журнал Biology Letters.
Автор исследования Холли Рут-Гаттеридж ставила запись с не привычными для собак односложными словами и транслировала ее в комнату, где животные находились с хозяевами. Собаки реагировали на каждое новое слово, которое отличалось по составу гласных, различая акценты, отмечают Известия.
Свидетельств понимания собаками значения слов ученые нашли. Благодаря эксперименту исследователи доказали, что фонематический слух, который позволяет различать звучание слов, не является уникальной человеческой особенностью.
Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН рассказал об особенностях ретриверов, и как за ними ухаживать.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Робкий оптимизм на улучшение отношений с НАТО выразили в Госдуме
- Шойгу заявил о деградации отношений России с НАТО
- На Украине посмеялись над протестами в Киеве
- В Киеве проходит митинг против «капитуляции» Украины
- Критиковавший Ротару сенатор поблагодарил ее за вечные ценности