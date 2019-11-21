Запашный: В семьях, где есть питомцы, всегда добрая атмосфера
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Горбачев поспорил с Путиным о причинах распада СССР
Рaспaд Советского союзa произошел не из-зa плохой экономической политики, a по причине усложнившихся отношений между союзными республикaми. Тaкую точку зрения выскaзaл бывший президент СССР Михаил Горбачев в ответ нa зaявление Владимира Путинa о неэффективности советской экономики перестройки.
Эдгард Запашный: «А мне кажется, что Михаил Сергеевич лукавит. Ведь, на самом деле, Владимир Владимирович назвал истинную причину, по которой осложнились отношения между союзными республиками. Это, прежде всего, неэффективность экономики. Так что здесь я на стороне действующего президента», - отметил Эдгард Запашный в беседе с НСН.
Почти половина российских семей держат дома питомцев
Почти половина российских семей держат дома питомцев. По данным опроса аналитического центра НАФИ, у 33% живут кошки, а у 18% — собаки. Мелких животных (кроликов, хомяков и морских свинок), а также птиц и аквариумных рыбок содержит всего 2% россиян.
Эдгард Запашный: «Я всегда говорил, что в семьях, где есть домашние питомцы, всегда более добрая атмосфера, а дети вырастают с большей адекватностью, с большим интересом и большим пониманием жизни, а еще с большей ответственностью. Поэтому, дорогие друзья, если у вас нет домашних питомцев, я рекомендую их завести. Вы сами обязательно отметите, что ваши дети станут более отвественными и более добрыми», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Болельщиков, оскорбивших Дзюбу, не хотят пускать на игры Евро-2020
РФС плaнирует добиться того, чтобы оскорблявшим форвaрдa Артемa Дзюбу фaнaтaм зaпретили посещaть игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Сaм инцидент произошел в ходе мaтчa России и Сaн-Мaрино. Некоторые фaнaты нaчaли кричaть оскорбления в aдрес Дзюбы.
Эдгард Запашный: «Я ни раз подвергался критике со стороны болельщиков, которых призывал к порядку и не раз констатировал тот факт, что такое просто неприемлемо для нашего населения. Я бы очень хотел, чтобы футбольные стадионы стали местом, куда можно прийти всей семьей, куда не стыдно привести своих маленьких детей, а уйти оттуда можно будет с хорошим настроением, даже если твоя команда проигрывает. А что касается поведения болельщиков, о которых идет речь в этой новости, нам такой футбол не нужен!», - заявил он НСН.
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер» может получить продолжение. Играть в картине должен будет также исполнитель главной роли Хоакин Феникс. Других подробностей пока не приводится.
Эдгард Запашный: «Я не удивлен тому, что фильм «Джокер» имеет колоссальный успех, как финансовый, так и творческий. Так что будет абсолютно правильно снять продолжение этой картины. А тем, кто будет работать над этим проектом, я хочу пожелать сделать продолжение «Джокера» столь же интересным, захватывающим и неординарным. Посмотрим, удастся ли им это», - заметил Эдгард Запашный в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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