Запашный: В семьях, где есть питомцы, всегда добрая атмосфера

Эдгард Запашный: «Я ни раз подвергался критике со стороны болельщиков, которых призывал к порядку и не раз констатировал тот факт, что такое просто неприемлемо для нашего населения. Я бы очень хотел, чтобы футбольные стадионы стали местом, куда можно прийти всей семьей, куда не стыдно привести своих маленьких детей, а уйти оттуда можно будет с хорошим настроением, даже если твоя команда проигрывает. А что касается поведения болельщиков, о которых идет речь в этой новости, нам такой футбол не нужен!», - заявил он НСН.

