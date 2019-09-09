Британские СМИ увидели в российских выборах предупреждение

Редакция воскресной британской газеты The Observer пишет, что недавние события вокруг выборов в Мосгордуму, а также результаты Единого дня голосования должны послужить предупреждающим сигналом всем, «кто ценит свободные и честные выборы».

«Режим Владимира Путина сделал все возможное, чтобы исказить результаты воскресных региональных выборов по всей России. Это не удивительно. В последние годы Кремль прославился своими наглыми и закулисными усилиями по подрыву демократии в стране и за рубежом. В связи с приближением национальных выборов в Великобритании и США необходимо пристально следить за президентом России», — цитирует спецкор НСН британскую газету.