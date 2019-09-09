Британские СМИ увидели в российских выборах предупреждение
Газета The Observer пишет, что прошедший в России Единый день голосования показал, что угрожает британским выборам. Подробнее в материале НСН.
Редакция воскресной британской газеты The Observer пишет, что недавние события вокруг выборов в Мосгордуму, а также результаты Единого дня голосования должны послужить предупреждающим сигналом всем, «кто ценит свободные и честные выборы».
«Режим Владимира Путина сделал все возможное, чтобы исказить результаты воскресных региональных выборов по всей России. Это не удивительно. В последние годы Кремль прославился своими наглыми и закулисными усилиями по подрыву демократии в стране и за рубежом. В связи с приближением национальных выборов в Великобритании и США необходимо пристально следить за президентом России», — цитирует спецкор НСН британскую газету.
Издание отмечает, что российские власти наверняка объявят себя победителями по итогам подсчета голосов.
«Менее определенным является то, можно ли выдержать «лето недовольства» оппозиции по мере приближения зимы, пока Кремль добивается расплаты за недавние посягательства на свою власть, как это произошло после беспорядков 2012 года. В четвертый срок незаконное правление Путина, похоже, будет продолжаться. Это плохие новости для россиян. Это также плохие новости для западных демократий, выборы которых неоднократно подвергались скрытным, одобренным Кремлем «операциям по влиянию» с использованием дезинформации, распространяемой социальными сетями, хакерских атак и кибератак», — передает спецкор НСН выдержки из статьи The Observer.
Напомним, 8 сентября в России прошел Единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
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