Американцы хотят больше новостей про митинги в Москве

Отметим, что последнюю акцию протеста в Москве, на этот раз согласованную, посетили около 50 тысяч людей по данным организации «Белый счетчик», в то время как по данным МВД, санкционированный митинг собрал 20 тысяч человек.

По мнению автора статьи в Bloomberg, протестующие в российской столице как никогда нуждаются в поддержке мировых «борцов за свободу».

«Можно подумать, что сегодняшняя Россия менее страшна, чем бывший Советский Союз. Если это так, подумайте еще раз: правительство Путина очень антидемократично, Россия в последние несколько лет была гораздо более агрессивной на международном уровне, она вмешалась в последние президентские выборы в Америке, и Россия демонстрирует множество признаков новых инвестиций в передовые вооружения. Страна может оказаться бумажным тигром, но пока еще с клыками», — передает спецкор НСН выдержки из статьи Bloomberg.

Напомним, что в минувшую субботу, 10 августа в Москве прошла согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ранее в столице прошли несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа с массовыми задержаниями.

