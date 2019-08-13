Американцы хотят больше новостей про митинги в Москве
Обозреватель издания Bloomberg заявил, что протесты в российской столице недостаточно освещаются в США. Подробнее в материале НСН.
Мировая общественность недостаточно обеспокоена протестами в Гонконге и Москве, пишет обозреватель издания Bloomberg Тайлер Коуэн.
«Поразительно, что нарастающие продемократические протесты в Москве, не привлекают больше внимания в США. Они, безусловно, освещаются, но далеки от первых полос. Это несравнимо с общенациональным вниманием, которое получили советские диссиденты в 1970-ых и 1980-ых годах, хотя последние демонстрации, по-видимому, собрали около 50 000 человек и выдержали начальные волны оппозиции со стороны режима президента Владимира Путина», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.
Отметим, что последнюю акцию протеста в Москве, на этот раз согласованную, посетили около 50 тысяч людей по данным организации «Белый счетчик», в то время как по данным МВД, санкционированный митинг собрал 20 тысяч человек.
По мнению автора статьи в Bloomberg, протестующие в российской столице как никогда нуждаются в поддержке мировых «борцов за свободу».
«Можно подумать, что сегодняшняя Россия менее страшна, чем бывший Советский Союз. Если это так, подумайте еще раз: правительство Путина очень антидемократично, Россия в последние несколько лет была гораздо более агрессивной на международном уровне, она вмешалась в последние президентские выборы в Америке, и Россия демонстрирует множество признаков новых инвестиций в передовые вооружения. Страна может оказаться бумажным тигром, но пока еще с клыками», — передает спецкор НСН выдержки из статьи Bloomberg.
Напомним, что в минувшую субботу, 10 августа в Москве прошла согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ранее в столице прошли несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа с массовыми задержаниями.
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