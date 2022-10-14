Британские парламентарии намерены добиться отставки Лиз Трасс

В первый год нельзя инициировать голосование, так как существует вотум о доверии главе кабмина. «Если бы комитет изменил правила, то условия для проведения вотума были бы выполнены за несколько часов», — сообщил один из представляющих Консервативную партию членов парламента.

Существует вероятность, что Лейбористская партия попробует объявить вотум недоверия всему консервативному правительству. Так они добьются проведения внеочередных выборов в парламент на два года раньше запланированного срока.

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина заявила, что из-за политики премьер-министра Лиз Трасс правительство Великобритании долго не продержится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

