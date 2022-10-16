Британские консерваторы 17 октября обсудят будущее Трасс

При этом, по данным издания, среди влиятельных парламентариев-консерваторов и бывших министров пока нет единства. Часть из них считает, что Трасс необходимо срочно покинуть свой пост, однако не все депутаты готовы требовать отставки премьера. Другие считают, что глава кабмина может остаться у власти, хотя признают, что она плохо контролирует ситуацию.

После неудачной попытки укрепить свое положение с помощью увольнения министра финансов глава кабмина Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в течение «дней или недель», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

