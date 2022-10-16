СМИ: в Британии считают неизбежным скорое смещение Лиз Трасс

По данным издания, в парламенте допускают, уже на следующей неделе группа ведущих консерваторов посетит премьер-министра и заявит ей, что она теряет поддержку законодателей, из-за чего ее «игра окончена».

Один из депутатов заявил, что смещение Трасс считается консерваторами «неизбежным». Еще один представитель консерваторов сообщил, что увольнение главы Министерства финансов Квази Квартенга было «последней отчаянной мерой» премьера, которая, однако, никак не восстановит ее положение.

Ранее члены правящей Консервативной партии Британии обсуждают возможности добиться отставки действующего премьера страны Лиз Трасс. В первый год нельзя инициировать голосование, так как существует вотум о доверии главе кабмина.

