Британская прокуратура обвинила граждан Болгарии в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Великобритании предъявила пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБолгарияШпионажОбвиненияВеликобритания

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