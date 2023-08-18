Британия заключила контракты на 90 млн фунтов на поставку Украине ПВО

Стоимость закупок составит 90 млн фунтов стерлингов ($114 млн). В частности, Лондон заключил контракт на 56 млн фунтов стерлингов на поставку беспилотных авиасистем с норвежской оборонной компанией Kongsberg Defence & Aerospace, а также два соглашения на «расширение возможностей» ПВО.

«Противовоздушные системы обладают достаточными способностями и возможностью быстрой переброски как для защиты гражданского населения и инфраструктуры ... так и для использования на линии фронта», — отметил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Между тем Украина получила от Франции дальнобойные ракеты SCALP, для использования вооружений Киев модернизировал советские самолеты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

