Британия заключила контракты на 90 млн фунтов на поставку Украине ПВО
Великобритания от имени Международного фонда Украины подписала три контракта на передачу Киеву систем и оборудования для противовоздушной обороны. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.
Стоимость закупок составит 90 млн фунтов стерлингов ($114 млн). В частности, Лондон заключил контракт на 56 млн фунтов стерлингов на поставку беспилотных авиасистем с норвежской оборонной компанией Kongsberg Defence & Aerospace, а также два соглашения на «расширение возможностей» ПВО.
«Противовоздушные системы обладают достаточными способностями и возможностью быстрой переброски как для защиты гражданского населения и инфраструктуры ... так и для использования на линии фронта», — отметил министр обороны Британии Бен Уоллес.
Между тем Украина получила от Франции дальнобойные ракеты SCALP, для использования вооружений Киев модернизировал советские самолеты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru