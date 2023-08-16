Британия подготовила к отправке в Африку украинских диверсантов
Британская разведка MИ-6 подготовила к отправке в Африку карательный отряд из украинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Их отправка запланирована зафрахтованным гражданским морским судном из порта Измаил в город Омдурман в Судане в течение второй половины августа. Служба безопасности и Главное управление разведки Украины помогли подобрать для отряда 100 боевиков. Как отметил собеседник агентства, отправка диверсантов необходима для противодействия развитию сотрудничества африканских стран и Москвы.
Командовать подразделением будет офицер ГУР Виталий Пращук. Боевики должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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