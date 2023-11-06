Британия временно вывезет часть сотрудников посольства в Ливане
6 ноября 202311:06
Великобритания на время вывезет часть сотрудников своего посольства в Ливане. Об этом сообщает МИД страны.
Также внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Соединенного Королевства воздержаться от любых поездок в Ливан. Британцам, которые уже находятся в ближневосточной республике, посоветовали незамедлительно покинуть ливанскую территорию.
Ранее власти Канады и Нидерландов призвали своих граждан воздержаться от поездок в Ливан из-за роста напряженности в регионе и угрозы безопасности, напоминает RT.
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- Британия временно вывезет часть сотрудников посольства в Ливане
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru