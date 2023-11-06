Британия временно вывезет часть сотрудников посольства в Ливане

Также внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам Соединенного Королевства воздержаться от любых поездок в Ливан. Британцам, которые уже находятся в ближневосточной республике, посоветовали незамедлительно покинуть ливанскую территорию.

Ранее власти Канады и Нидерландов призвали своих граждан воздержаться от поездок в Ливан из-за роста напряженности в регионе и угрозы безопасности, напоминает RT.

