Британия впервые назначила незрячего дипломата главой посольства в Словении

Полностью незрячая Виктория Харрисон назначена послом Великобритании в Словении. Об этом сообщил британский МИД. Ведомство назвало это назначение «исторической вехой для дипломатической службы Великобритании» - впервые в истории главой дипмиссии станет незрячий человек. Заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Виктория Харрисон приступит к исполнению своих новых обязанностей в августе нынешнего года. Она также станет первым послом, которого будет сопровождать собака-поводырь, - лабрадор-ретривер по кличке Отто.

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В 1997 году Харрисон стала первым работником британского МИД с заявленной инвалидностью после принятия закона о запрете дискриминации людей с ограниченными возможностями.

Музей Прадо в Мадриде ранее отказался от слов «карлик» и «инвалид» в описаниях произведений искусства, чтобы убрать лексику, которая может оскорбить людей с ограниченными возможностями здоровья.


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ФОТО: EPA / ТАСС
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