Британия впервые назначила незрячего дипломата главой посольства в Словении

Полностью незрячая Виктория Харрисон назначена послом Великобритании в Словении. Об этом сообщил британский МИД. Ведомство назвало это назначение «исторической вехой для дипломатической службы Великобритании» - впервые в истории главой дипмиссии станет незрячий человек. Заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Виктория Харрисон приступит к исполнению своих новых обязанностей в августе нынешнего года. Она также станет первым послом, которого будет сопровождать собака-поводырь, - лабрадор-ретривер по кличке Отто.