Музей Прадо в Мадриде меняет описания картин на более толерантные
Музей Прадо в Мадриде отказался от слов «карлик» и «инвалид» в описаниях произведений искусства, чтобы убрать лексику, которая может оскорбить людей с ограниченными возможностями.
Решение принято на фоне готовящейся в стране замены термина «инвалиды» на «лица с ограниченными возможностями». Всего пришлось пересмотреть 27 тысяч файлов на сайте и около 1,8 тысячи картотек к картинам.
Например, в описании одной из картин Веласкеса раньше говорилось: «в дополнение к карликовости он страдал от кретинизма с олигофренией». Теперь же там написано: «в дополнение к ахондроплазии он страдал от кретинизма с олигофренией».
Ранее в Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть Уинстона Черчилля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru