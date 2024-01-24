Музей Прадо в Мадриде меняет описания картин на более толерантные

Решение принято на фоне готовящейся в стране замены термина «инвалиды» на «лица с ограниченными возможностями». Всего пришлось пересмотреть 27 тысяч файлов на сайте и около 1,8 тысячи картотек к картинам.



Например, в описании одной из картин Веласкеса раньше говорилось: «в дополнение к карликовости он страдал от кретинизма с олигофренией». Теперь же там написано: «в дополнение к ахондроплазии он страдал от кретинизма с олигофренией».

Ранее в Великобритании на аукцион выставили вставную челюсть Уинстона Черчилля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».