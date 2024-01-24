Музей Прадо в Мадриде меняет описания картин на более толерантные

Музей Прадо в Мадриде отказался от слов «карлик» и «инвалид» в описаниях произведений искусства, чтобы убрать лексику, которая может оскорбить людей с ограниченными возможностями.

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Решение принято на фоне готовящейся в стране замены термина «инвалиды» на «лица с ограниченными возможностями». Всего пришлось пересмотреть 27 тысяч файлов на сайте и около 1,8 тысячи картотек к картинам.

Например, в описании одной из картин Веласкеса раньше говорилось: «в дополнение к карликовости он страдал от кретинизма с олигофренией». Теперь же там написано: «в дополнение к ахондроплазии он страдал от кретинизма с олигофренией».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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