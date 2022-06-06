Британия поставит Украине управляемые ракеты с дальностью в 70 километров
Великобритания намерена передать Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270. Об этом сообщает Минобороны Соединенного Королевства.
Количество систем, которые получит Киев, не уточняется, пишет RT.
«Вместе с РСЗО Великобритания также передаст боеприпасы M31A1 в больших количествах», — отмечается в сообщении.
Ранее США согласовали поставки на Украину дальнобойных РСЗО HIMARS с радиусом действия 500 км. При этом Вашингтон утверждает, что дальность ракет для этих систем не будет превышать 80 км, однако Киев будет сам принимать решение о дальности ударов. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что РСЗО не будут использоваться для атак по российской территории. Однако в Кремле не верят словам украинского президента и отмечают, что поставки оружия подольют масла в огонь и помешают возобновлению мирных переговоров.
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