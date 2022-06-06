Британия поставит Украине управляемые ракеты с дальностью в 70 километров

Количество систем, которые получит Киев, не уточняется, пишет RT.

«Вместе с РСЗО Великобритания также передаст боеприпасы M31A1 в больших количествах», — отмечается в сообщении.

Ранее США согласовали поставки на Украину дальнобойных РСЗО HIMARS с радиусом действия 500 км. При этом Вашингтон утверждает, что дальность ракет для этих систем не будет превышать 80 км, однако Киев будет сам принимать решение о дальности ударов. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что РСЗО не будут использоваться для атак по российской территории. Однако в Кремле не верят словам украинского президента и отмечают, что поставки оружия подольют масла в огонь и помешают возобновлению мирных переговоров.

