Дроны «Герань» усилили точность и мощность ударов
Эффективность ударов российских беспилотников «Герань» заметно увеличилась благодаря модернизации и расширению линейки моделей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, в настоящее время используются разные версии дронов, включая «Герань-2» и «Герань-3», а также более быстрые, в том числе реактивные модификации. Эксперт отметил, что современные аппараты стали значительно менее шумными и способны самостоятельно корректировать маршрут полета с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
Дандыкин подчеркнул, что такие изменения повысили результативность применения беспилотников. Он также предположил, что увеличилась их боевая нагрузка, что дополнительно влияет на эффективность ударов. Эксперт добавил, что если ранее дроны использовались в основном как первый этап атаки перед применением ракет, то теперь они способны выполнять задачи самостоятельно. Среди них — подавление систем противовоздушной обороны, а также удары по различным объектам, включая инфраструктуру и предприятия.
Кроме того, по его оценке, развивается и технология управления группами беспилотников, когда аппараты действуют согласованно. При этом он отметил, что противостоящая сторона также совершенствует свои возможности, однако, по его мнению, Россия в ряде направлений сохраняет преимущество, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
