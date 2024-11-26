Британия пообещала «поддержать» наемника, взятого в плен под Курском

Министерство иностранных дел Великобритании окажет «поддержку» наемнику Джеймсу Скотту Рису Андерсону, который попал к российским военным в Курской области, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу МИД королевства Дэвида Лэмми.

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В ведомстве заявили, что оказывают поддержку семье британца. Минобороны Великобритании отказалось от комментариев.

Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что вступил в украинский иностранный легион из-за проблем с финансами и семьей.

Ранее стало известно, что наемник из Новой Зеландии заочно предстанет перед судом в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУНаемникиВеликобритания

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