Британия пообещала «поддержать» наемника, взятого в плен под Курском
Министерство иностранных дел Великобритании окажет «поддержку» наемнику Джеймсу Скотту Рису Андерсону, который попал к российским военным в Курской области, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу МИД королевства Дэвида Лэмми.
В ведомстве заявили, что оказывают поддержку семье британца. Минобороны Великобритании отказалось от комментариев.
Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что вступил в украинский иностранный легион из-за проблем с финансами и семьей.
Ранее стало известно, что наемник из Новой Зеландии заочно предстанет перед судом в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru