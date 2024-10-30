Молдавского наемника заочно приговорили к 7 годам исправительной колонии

Гражданин Молдавии, служащий наемником в рядах ВСУ, заочно приговорен в ДНР к семи годам исправительной колонии, сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Речь идет о 34-летнем Станиславе Иосифе Гибадулине.

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С марта 2015 по июль 2019 года Гибадулин числился в украинском националистическом полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), а после - в 25-м отдельном мотопехотном батальоне «Киевская Русь». За участие в боях на стороне Украины он получил вознаграждение, эквивалентное 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что американский наёмник Кори Джон Навроцки, ликвидированный в Брянской области, проходил службу в Ираке, выяснил RT.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВСУМолдавия

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