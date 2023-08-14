Больше не союзники: США ослабят позиции Франции в Африке

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что США попытаются мирно урегулировать конфликт с Францией в Нигере, так как воевать в Африке Соединенным Штатам сейчас невыгодно.

Французская Le Figaro выпустила статью, в которой французский дипломатический источник сравнивает Вашингтон с «врагами». По словам собеседника издания, Франция добивается возвращения власти отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму и поддерживает планы военной интервенции стран ЭКОВАС против мятежников. А для США важнее «сохранить свои базы» и стабильность в регионе, поэтому Вашингтон рассчитывает на освобождение Базума без кровопролития и без его возвращения к власти, говорится в материале.