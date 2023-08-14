Больше не союзники: США ослабят позиции Франции в Африке
Французы проводили политику в Африке по американским лекалам, однако они больше не союзники, и Францию это ослабит, заявил НСН Сергей Федоров.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что США попытаются мирно урегулировать конфликт с Францией в Нигере, так как воевать в Африке Соединенным Штатам сейчас невыгодно.
Французская Le Figaro выпустила статью, в которой французский дипломатический источник сравнивает Вашингтон с «врагами». По словам собеседника издания, Франция добивается возвращения власти отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму и поддерживает планы военной интервенции стран ЭКОВАС против мятежников. А для США важнее «сохранить свои базы» и стабильность в регионе, поэтому Вашингтон рассчитывает на освобождение Базума без кровопролития и без его возвращения к власти, говорится в материале.
«Судя по всему, американцам сейчас не с руки воевать в Нигере. Они попытаются договориться, решить все дипломатическим путем. Французы опирались на помощь американцев в плане разведывательных данных, логистики и так далее. Трудно сказать, насколько сильные трудности будут испытывать французы, если США перестанут им помогать и начнут преследовать свои интересы, однако, полагаю, что это существенно ослабит позиции французского контингента, которых находится в ряде стран. Американцы просто в очередной раз сказали французам, что уповать на исторического партнера, союзника, как нынешнее французское руководство величает Соединенные Штаты, мягко говоря, не совсем дальновидно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Франция хочет отказаться от былой политики выдвижения во власть выгодных правителей, однако не определила новый вектор политического развития.
«Сейчас Франции приходится платить за то, что она ввязалась в русофобский строй на Украине. Франция лишила себя возможности быть страной, которая дистанцируется как от Соединенных Штатов, так и от других великих держав, проводя свою собственную политику, хоть и находясь в западном лагере. Ранее Франция не стремилась навязывать какие-то права человека, приводя во власть лояльных себе или дружелюбных диктаторов. Французы решили от этой политики отказываться, но другой политики не выработали. Некоторые черты старой политики остаются у Франции, а африканцы очень хорошо помнят все «прелести» этого периода и стараются выстроить какие-то равноправные отношения», - отметил эксперт.
Ранее Федоров заявлял, что президенту Франции Эммануэлю Макрону придется договариваться с мятежниками в Нигере, так как вернуть к власти лояльного президента Мохамеда Базума очень сложно, передает «Радиоточка НСН».
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