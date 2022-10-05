Песков: Россия должна участвовать в обследовании мест повреждений «Северных потоков»

Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на «Северных потоках», а также в обследовании мест повреждений газопроводов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает сайт РБК.

По его словам, звучащие на Западе заявления о том, что Москве следует отказать в участии в расследовании инцидента на «Северных потоках», настораживают.