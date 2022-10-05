Песков: Россия должна участвовать в обследовании мест повреждений «Северных потоков»
Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на «Северных потоках», а также в обследовании мест повреждений газопроводов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает сайт РБК.
По его словам, звучащие на Западе заявления о том, что Москве следует отказать в участии в расследовании инцидента на «Северных потоках», настораживают.
«Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет», — отметил Песков.
Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Запад не особо скрывал действия по разрушению газопроводов «Северный поток», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов
- Минэкономики: новые территории РФ освободят от передачи налога на прибыль в федеральный бюджет
- Евросоюз не включил российскую «Алросу» в список санкций
- Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации появилось в РФ
- Аналитики объяснили возросшую военную активность КНДР
- Весь в работе: В Кремле рассказали о планах Путина на день 70-летия
- Володин заявил, что США будут решать свои проблемы за счёт других
- Песков: Россия должна участвовать в обследовании мест повреждений «Северных потоков»
- Песков: Заявления Пентагона доказывают вовлеченность США в спецоперацию
- Песков: временно оставленные российскими военными территории будут возвращены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru