Британец поправился после перенесенного коронавируса и двух инсультов
31-летний британец Омар Тэйлор выжил после тяжелого течения COVID-19, двух инсультов и заражения крови. Об этом сообщает портал Daily Mail.
Британец боролся с болезнью на протяжении 8 недель. Сотрудники больницы в Колчестере рекомендовали близким мужчины готовиться к худшему, так как после заражения коронавирусом он 30 дней провел на искусственной вентиляции легких, пережил сепсис, потерял способность управлять правой рукой после двух перенесенных инсультов.
Несмотря на прогнозы врачей о том, что он больше никогда не будет ходить, Тэйлор смог покинуть больницу пешком, чтобы успеть на День Рождения своего младшего сына. Как передает издание, персонал клиники провожал пациента аплодисментами.
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