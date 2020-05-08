Британец поправился после перенесенного коронавируса и двух инсультов

Британец боролся с болезнью на протяжении 8 недель. Сотрудники больницы в Колчестере рекомендовали близким мужчины готовиться к худшему, так как после заражения коронавирусом он 30 дней провел на искусственной вентиляции легких, пережил сепсис, потерял способность управлять правой рукой после двух перенесенных инсультов.

Несмотря на прогнозы врачей о том, что он больше никогда не будет ходить, Тэйлор смог покинуть больницу пешком, чтобы успеть на День Рождения своего младшего сына. Как передает издание, персонал клиники провожал пациента аплодисментами.

