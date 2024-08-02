Бренд Dolce&Gabbana выпустил духи для собак за 10 тысяч рублей
Итальянский бренд Dolce&Gabbana выпустил люксовые духи для собак, стоимостью в 10 тысяч рублей, сообщило издание Vogue.
Бренд представил парфюмерный спрей для собак DG Fefé, вдохновленный собакой по кличке Фефе итальянского модельера, одного из основателей бренда Dolce & Gabbana Доменико Дольче.
Создатели отметили, что при создании парфюма ни одна собака не пострадала, все было выполнено экологично и этично. Стоимость духов составляет €99 (около 10 тысяч рублей).
Ранее стало известно, что компания «ЭвоКом», производитель брендов Zewa и Libresse, сменит название и перейдёт на кириллицу, передает RT.
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