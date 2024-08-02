Бренд Dolce&Gabbana выпустил духи для собак за 10 тысяч рублей

Создатели отметили, что при создании парфюма ни одна собака не пострадала, все было выполнено экологично и этично. Стоимость духов составляет €99 (около 10 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что компания «ЭвоКом», производитель брендов Zewa и Libresse, сменит название и перейдёт на кириллицу, передает RT.

