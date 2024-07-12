«Черноголовка» запустит новый бренд детского питания Gipopo на смену Heinz

Отмечается, что новый бренд поступит в торговые сети в августе. Согласно данным, Gipopo обеспечит преемственность для потребителя в качестве продукции, рецептурах и дизайне упаковки.

По словам гендиректора ГК «Черноголовка» Наталии Сахниной, компания начала работу над новым брендом больше года назад. Она отметила, что к пюре и кашам также добавятся готовые блюда для детей, снеки и напитки. Кроме того, она указала, что в дизайн упаковки были добавлены элементы оформления продуктов Heinz, которые использовались до 2020 года.

Ранее, в марте, «Черноголовка» купила у компании Heinz бизнес детского питания в РФ. Соглашение включало переходный этап. Так, «Черноголовка» могла продолжать выпуск продукции Heinz в течение полугода после сделки, передает «Радиоточка НСН».

