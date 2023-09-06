«Бред!»: Сенатор Джабаров опроверг начало третьей мировой войны

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о начале третьей мировой войны не соответствуют действительности. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью порталу Lenta.ru.

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Сенатор назвал высказывания секретаря СНБО Украины бредом и обвинил его в непонимании того, о чем он говорит.

Напомним, Данилов указывал на то, что якобы начавшаяся третья мировая война перешла в активную фазу. В этих условиях НАТО должно принять Украину в свои ряды, подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попытка западных государств отправить на помощь Киеву свои силы будет означать прямую войну Запада и России и обернется третьей мировой войной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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