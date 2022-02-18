Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли. Об этом сообщает американское интернет-издание TMZ.
Отмечается, что причиной обращения знаменитости в суд стала продажа актрисой его доли в их винодельне российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.
Питт заявил, что Джоли не спрашивала его согласия на сделку и намеренно скрывала ее условия. Сейчас актер требует отмены продажи и собирается взыскать с экс-супруги деньги.
Бред Питт и Анджелина Джоли приобрели поместье-замок Шато Мираваль во Франции в 2008 году. На его территории расположены виноградники, площадь которых занимает около 60 гектаров. Питт уверяет, что винодельня приносила успех только благодаря его вложениям.
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