Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Питт заявил, что Джоли не спрашивала его согласия на сделку и намеренно скрывала ее условия. Сейчас актер требует отмены продажи и собирается взыскать с экс-супруги деньги.

Бред Питт и Анджелина Джоли приобрели поместье-замок Шато Мираваль во Франции в 2008 году. На его территории расположены виноградники, площадь которых занимает около 60 гектаров. Питт уверяет, что винодельня приносила успех только благодаря его вложениям.