Бразильский регулятор заявил, что не менял параметры национальных испытаний «Спутника V»

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не вносило изменения в требования к проведению национальных испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится в сообщении регулятора. Там напомнили, что при выдаче исключительного разрешения на импорт вакцины были установлены 22 требования, которые должны были выполнить импортеры.

«Цель этих требований – устранить пробелы в информации о качестве, безопасности и эффективности вакцины, чтобы позволить начать безопасное использование "Спутника V" в Бразилии», - говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что не вносил дополнительные условия, кроме тех, которые были указаны в изначальном решении о разрешении на ввоз вакцины, сообщает RT.

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А ранее стало известно, что северо-восточные штаты Бразилии приостановили поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил губернатор Пиауи Уэллингтон Диас. Это связано с отказом использовать препарат в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт. Бразильский регулятор здравоохранения ANVISA не выдал разрешение на экстренное применение вакцины.

Власти заявили, что заказанного объема других вакцин будет достаточно. Всего в Бразилию планировалось отправить около 37 миллионов доз.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БразилияВакцинаСпутник VКоронавирус
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