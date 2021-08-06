Бразильский регулятор заявил, что не менял параметры национальных испытаний «Спутника V»

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не вносило изменения в требования к проведению национальных испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится в сообщении регулятора. Там напомнили, что при выдаче исключительного разрешения на импорт вакцины были установлены 22 требования, которые должны были выполнить импортеры.

«Цель этих требований – устранить пробелы в информации о качестве, безопасности и эффективности вакцины, чтобы позволить начать безопасное использование "Спутника V" в Бразилии», - говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что не вносил дополнительные условия, кроме тех, которые были указаны в изначальном решении о разрешении на ввоз вакцины, сообщает RT.